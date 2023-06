Solidarietà, aiuto ed amicizia ricambiate, da Arquata del Tronto 3100 euro a ’Care’

Su invito del sindaco Michele Franchi e del nuovo Presidente della Pro Loco di Arquata del Tronto Alfonso Ramberti, una rappresentanza della associazione ’Care’ di Savignano sul Rubicone con volontari che avevano organizzato aiuti post terremoto per quel territorio, si è recata, come altre volte a spese dei singoli volontari, nella frazione di Pretare. Nell’invito dalle Marche c’era scritto: "Come voi ci avete aiutati, noi vogliamo fare qualcosa per l’Emilia Romagna in questo periodo di difficoltà a causa della recente alluvione". Gli Arquatani, una comunità ridotta a meno di 600 abitanti, ha organizzato un pranzo per oltre 120 persone con lo scopo di devolvere offerte al Comitato Associazione del Rubicone per le Emergenze. L’appuntamento era nel Centro Polivalente della frazione di Pretare ai piedi del monte Vettore.

Alla fine del pranzo allietato da musica, canti e cori improvvisati cantando insieme più volte ’Romagna mia’, la consegna dell’assegno di 3.100 euro (nella foto) citando oltre alla Pro Loco anche le altre associazioni che hanno partecipato alla raccolta fondi: ArquataFutura, Associazione Monte Vettore, Capodacquaviva e Chiedi alla Polvere Ask the Dust. A oggi, tutti insieme hanno pronto la straordinaria cifra di 4.450 euro che si aggiungeranno agli attuali 4.310 euro già presenti sul conto del ’Care’. Un giorno speciale insieme ad una comunità generosa, combattiva e mai rassegnata dopo i catastrofici eventi del 23 agosto e 30 ottobre del 2016. Una Comunità che da oltre sei anni e mezzo aspetta ancora la ricostruzione delle case, che ha visto metà della popolazione spostarsi dal territorio di origine e l’altra metà a continuare a vivere nelle casette di emergenza.

Ermanno Pasolini