Solidarietà alle famiglie indigenti, inizia la raccolta alimentare

In riviera è iniziato il conto alla rovescia della raccolta alimentare, che si terrà fra due settimane, sabato 25 gennaio, per aiutare le famiglie indigenti del territorio di Cesenatico, in una giornata di solidarietà e di vicinanza che coinvolgerà tante forze della città, i comitati di zona che hanno organizzato l’iniziativa insieme all’amministrazione comunale, i supermercati e tanti volontari che con il loro impegno e la generosità saranno in prima linea come hanno sempre fatto.

Quanto raccolto sarà donato a cinque associazioni di promozione sociale, che sono Caritas, Croce Rossa Italiana, I Bambini al primo posto, Tra il cielo e il mare e L’Albero della vita, le quali distribuiranno i prodotti alimentari raccolti a persone e famiglie povere.

I prodotti che si potranno donare mentre si fa la spesa, sono quelli a lunga conservazione, quindi pasta, riso, fagioli e piselli in scatola, tonno, olio, passata di pomodoro, latte, zucchero, succhi di frutta, confetture, fette biscottate, biscotti, merendine, biscotti per l’infanzia, omogeneizzati, pannolini per bambini; prodotti per igiene personale e della casa, detersivi e altro.

Chi vuole partecipare anche come volontario ai banchetti può telefonare al 338 8504885 e parlare direttamente con Marilena Pasini.

Il sindaco Matteo Gozzoli crede nell’iniziativa: "La raccolta alimentare è un momento molto importante per la nostra comunità e ringrazio tutti i volontari che la organizzano. Sappiamo di poter contare sull’aiuto e la generosità di molti cittadini. Ogni persona potrà donare quello che può e che si sente, anche un piccolo aiuto potrà fare la differenza".

