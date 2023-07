Solidarietà contagiosa Una raccolta fondi per la scuola di Ronta devastata dall’alluvione

di Giacomo Mascellani

Ci sono varie realtà del territorio di Cesenatico che si stanno prodigando per aiutare gli amici vicini di Cesena. Segnali continuano a giungere da più parti ed un bell’esempio viene dall’associazione di promozione sociale Chi Burdél di Villalta di Cesenatico, che si sta impegnando per aiutare nello specifico la scuola elementare ’Antonella Tonelli’ di Ronta. È lo stesso presidente di Chi Burdèl, Giuseppe Angelini, a spiegare il progetto e quanto sia importante centrare l’obiettivo: "Non abbiamo mai smesso di pensare a come aiutare chi in questo momento ha avuto dei danni ingenti - dice Giuseppe Angelini -. Come tanti abbiamo messo a disposizione la nostra forza fisica per cercare di far tornare alla normalità la nostra terra, ma ora abbiamo bisogno anche noi di un aiuto che sarà destinato alla scuola di Ronta, colpita dall’alluvione. Insieme al gruppo ’Sei di Cesenatico se’ e con la collaborazione di Romagna Banca, abbiamo avviato una raccolta fondi che, una volta giunta al termine, ci permetterà di acquistare tutto il materiale didattico andato distrutto durante l’alluvione, servono nuove lavagne Lim e computer indispensabili per l’attività didattica. La nostra filosofia è quella di aiutare i bambini con difficoltà e oggi è la scuola, il luogo di aggregazione di tanti scolari di Cesena, ad averne bisogno".

Angelini ha chiaro l’obiettivo: "Vogliamo che i nostri bambini possano tornare a settembre sui loro banchi e vivere quei momenti il più serenamente possibile. Sappiamo che le persone saranno sensibili ed insieme possiamo restituire a chi è sfortunato, ciò che gli è stato tolto improvvisamente. Grazie a Romagna Banca, come sempre vicina alle problematiche della zona e al gruppo ’Sei di Cesenatico se’, che ancora una volta ci affianca in una iniziativa a scopo benefico, siamo determinati a centrare il risultato. Noi del gruppo ci preoccupiamo come sempre di acquistare direttamente tutto ciò che serve, rendicontandolo in modo che la trasparenza della donazione sia visibile a tutti".

La solidarietà è contagiosa e questo fa ben sperare: "In questi giorni - prosegue Angelini -, oltre che dai tanti privati, stiamo ricevendo la solidarietà anche dei quartieri vicini a noi e di tante altre associazioni che stanno devolvendo a questa raccolta fondi, i ricavati dei vari eventi che si svolgono. Sono gesti importanti e segnali di condivisione concreta, per questo ringraziamo di cuore veramente tutti".

La volontaria Arianna Ricci sottolinea che la raccolta fondi proseguirà per quasi tutto il mese di luglio e i presupposti sono molto buoni. Chi volesse fare una donazione, può farlo tramite il conto corrente intestato a Chi Burdél Aps, il cui Iban è IT39W0885224002005010081383, indicando come causale ’Alluvione Romagna’.