Solidarietà dalla Sardegna per ’I bambini al primo posto’

L’antica amicizia con la Sardegna e più precisamente con la città di Tramatza in provincia di Oristano, ha portato frutti importanti ai volontari di Cesenatico. La società sportiva Tramatza, l’associazione Volontari del Soccorso di Tramatza e la parrocchia della cittadina sarda, hanno organizzato un evento per raccogliere fondi a favore delle zone alluvionate della Romagna. Proprio in questi giorni è arrivato nella sede dell’associazione "I bambini al primo posto", un assegno dell’importo di 1.600 euro. I volontari cesenaticensi hanno accolto la donazione con gratitudine: "Fa sempre piacere sapere che nel momento in cui una comunità si trova in difficoltà, ce ne sono altre disposte ad aiutare senza chiedere nulla in cambio. La somma che ci è stata recapitata verrà utilizzata per aiutare famiglie che hanno perso tutto o quasi tutto con l’alluvione dello scorso 16 maggio. Vista la peculiarità della nostra associazione, privilegeremo le famiglie con bambini". Alla mail di ringraziamento firmata dal presidente Angelo Casali (foto) dell’associazione "I bambini al primo posto", ha risposto il presidente della società sportiva US Tramatza, Lorenzo Foglia, il quale ha utilizzato parole dirette e dense di significato: "Sappiate che la popolazione Tramatzese è vicino a voi con tutto il cuore. Se avete bisogno di noi, noi ci saremo". Il presidente Casali ed il suo staff sono già al lavoro per destinare i 1.600 alle famiglie più bisognose, colpite da una calamità che ha messo in ginocchio alcune zone della Romagna.

g.m.