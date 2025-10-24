"Solidarietà e aperitivi: andiamo a tutto Gas"

A San Mauro Pascoli un gruppo di giovani da due anni anima la comunità con idee, iniziative e voglia di mettersi in gioco. E’ il gruppo Gas, Giovani adulti di San Mauro, formato da ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni, studenti e lavoratori, che hanno scelto di creare occasioni di incontro e confronto per i propri coetanei. Portavoce è Luca Giorgetti.

Come è nato il nome Gas che avete dato al gruppo?

"Dovevamo trovare un nome e abbiamo messo sul tavolo diverse proposte e alla fine abbiamo scelto Gas. Un nome corto che suona bene e che la gente ricorda facilmente".

L’attività principale del gruppo?

"Gli AperiTalk, aperitivi informali in cui, davanti a un drink, si affrontano durante l’anno, temi di grande attualità con ospiti provenienti da ambiti diversi: medici, psicologi, docenti, esperti e altri professionisti che offrono punti di vista differenti su temi complessi. Negli ultimi anni si è parlato di aborto, eutanasia, diritti delle donne, salute mentale e molti altri argomenti, sempre con l’obiettivo di aprire il dialogo e stimolare il pensiero critico in un clima rilassato e accogliente".

Altre attività?

"Abbiamo organizzato la Cena dei Popoli, assieme alla Caritas parrocchiale, un evento che celebra l’incontro tra culture e tradizioni diverse, aperto a tutta la comunità. L’anno scorso fra tombola di Natale e la fiera di San Crispino abbiamo donato 6.200 euro alla Caritas parrocchiale di San Mauro Pascoli, che ogni anno sostiene tante famiglie della nostra comunità".

Prossimo appuntamento?

"Anche quest’anno, in occasione della Fiera di San Crispino da oggi a domenica 26, il gruppo Gas sarà presente con il suo ormai celebre stand "Spritziamo per voi", in piazza Battaglini, dove prepareremo aperitivi e fritti da passeggio. Questa sera alle 21.30 in piazza Battaglini, organizzeremo anche il concerto di Tonino3000, in tour con "Cyberfolk Adriatico": un evento aperto a tutti, per portare musica, energia e divertimento nel cuore di San Mauro. Lo stand rappresenta una fondamentale occasione di autofinanziamento, ma anche e soprattutto un modo per incontrare nuovi giovani, raccontare chi siamo e condividere le attività in programma".

Un programma per tutti?

"Abbiamo un calendario ricco di eventi pensati per chi ha voglia di stare insieme, confrontarsi e fare qualcosa di bello per la comunità. Chi vuole saperne di più, viene alla festa di San Crispino, ordina uno spritz e noi raccontiamo tutto".