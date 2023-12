Solidarietà e incontro a Villachiaviche e Gattolino

Le parrocchie di Villachiaviche e Gattolino si preparano al Natale con due momenti forti di attenzione agli altri, che il parroco don Daniele ha introdotto da diversi anni: "Si tratta di due appuntamenti…. uno per ‘dare’ e uno per ‘ricevere’. Ma sono certo che sempre, quando si dà, comunque si riceve sempre" spiega il parroco.

Il primo momento, si terrà solo a Villachiaviche: oggi pomeriggio i due pullmini della parrocchia passeranno nelle vie per raccogliere la spesa dalle famiglie, per la Caritas della parrocchia. Le famiglie, da dentro casa, udranno la musica festosa provenire dagli automezzi e potranno scendere a donare la loro sportina.

"Il secondo momento – racconta ancora don Bosi – si svolgerà come negli anni scorsi a Villachiaviche, e per la prima volta anche a Gattolino: da oggi pomeriggio verranno portati agli anziani della parrocchia (dagli 80 anni in su) e sono precisamente 231 a Villachiaviche, 96 a Gattolino. A Villachiaviche, ha confezionato stupendi lavoretti Iride Pagliarani con la figlia Valentina Zoffoli , mentre a Gattolino hanno preparato stupendi biglietti di auguri i nonni del centro, capitanati da Anna Moretti. Al catechismo i bambini prenderanno alcuni indirizzi e il corrispettivo numero di pensierini e li porteranno, suonando alle case e facendo gli auguri agli anziani".