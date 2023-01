Solidarietà, il consorzio ‘Natura e natura’ festeggia 25 anni

Nozze d’argento per il Consorzio Natura e Natura di San Piero in Bagno, che festeggia i suoi primi 25 anni di attività rivolto anche alla solidarietà e altruismo, con l’erogazione di contributi all’IRST di Meldola e alle Imprese del territorio. Costituito nell’autunno 1997, su iniziativa della Confcommercio cesenate e di Bagno di Romagna, da imprese dell’Alto Savio del settore turistico ricettivo e dei prodotti tipici, il Consorzio Natura e Natura ha ricordato i 25 anni di vita con un primo appuntamento, svoltosi nei giorni scorsi. Sottolinea il presidente del Consorzio, Giuseppe Crociani, presidente anche della Confcommercio di Bagno: "Negli anni, il Consorzio è stato presente ed attivo per contribuire alla promozione ed alla valorizzazione del territorio e delle imprese d’Alto Savio. Grazie alla continua partecipazione di Natura e Natura ai bandi regionali, che prevedono contributi ai privati per azioni di promozione e commercializzazione turistica (la prima legge regionale che li ha previsti era del 1998, ndr.), in questi anni sono arrivati sul territorio d’Alto Savio complessivamente centinaia di migliaia di euro". Ricorda poi Crociani: In occasione dei 25 anni, alla tradizionale erogazione dei contributi alle imprese che hanno collaborato nella realizzazione dei progetti di promozione turistica, si è aggiunto un riconoscimento anche all’attività dell’IRST, l’importante Centro romagnolo di ricerca sui tumori, fondato dal compianto dottor Dino Amadori. Grazie alla partecipazione registrata già alla prima edizione alla cena di gala dell’evento "Truffle Week", dedicato dal Consorzio al mondo del tartufo, è stato possibile consegnare un contributo di 1.500 euro all’Istituto, ritirato nell’occasione dalla dottoressa Sandra Montalti, direttrice infermieristica".

Informa poi, a conclusione, Crociani: "Ulteriori momenti di incontro e di rilancio dell’attività del Consorzio sono in programma per il 2023, anno per il quale Natura e Natura ha già presentato un progetto di promo commercializzazione turistica in Regione, confermando la propria adesione a Destinazione Turistica Romagna, l’organismo previsto dalla Regione per la promozione turistica di tutto il territorio".

gi. mo.