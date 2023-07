Solidarietà in Azione, Tartufai dell'Umbria Donano 2.500 Euro a Cesena Colpita dall'Alluvione

La solidarietà ha l’aroma del tartufo: alcune associazioni di tartufai dell’Umbria, volendo fare qualcosa per la comunità di Cesena colpita dall’alluvione, hanno contattato un cliente-amico residente a San Carlo. "Trova qualche famiglia in gravi difficoltà, abbiamo raccolto 2.500 euro. Non sono molti, ma vogliamo consegnarli direttamente nelle mani di chi ha bisogno, senza dover aspettare le lungaggini burocratiche degli enti pubblici che hanno raccolto cospicue risorse, ma ancora non le hanno distribuite alle famiglie in difficoltà": questo l’appello dei generosi tartufai umbri.

Così sono state individuate cinque famiglie della zona di via Pesaro, a sinistra del fiume Savio, e sabato scorso c’è stata la consegna di cinque assegni da 500 euro ad altrettante famiglie cesenati danneggiate dall’alluvione. Un momento intenso con un po’ di commozione e tanta speranza. Le donne delle famiglie che hanno beneficiato del contributo hanno proposto, in segno di ringraziamento, di organizzare una mangiata di tagliatelle, ovviamente con il tartufo dell’Umbria. Appuntamento, quindi, a ottobre-novembre, dipenderà dalle condizioni atmosferiche.