Solidarietà in tavola "Ogni giorno 1.500 pasti per sfollati e spalatori"

di Annamaria Senni

E’ una rete di solidarietà che non si ferma. Dipendenti pubblici, volontari, scout, cittadini, tutti pronti a far qualcosa e a scendere in campo per aiutare. Perché aiutare fa bene al cuore, ma non solo, aiutare in questo momento è fondamentale per permettere a una popolazione di risorgere. Il Comune di Cesena ha attivato due centri di raccolta dove centinaia di volontari si danno da fare ogni giorno e in tanti portano qualcosa da ‘donare’ a chi ha bisogno. Vengono raccolti vestiti, cibo, medicinali, acqua, prodotti per l’igiene e la pulizia. Ma servono anche attrezzi da lavoro, pale, guanti, stivali, e persone disponibili a portare in giro i pasti con la propria auto.

Il centro Don Milani è in via Fausto Coppi 41-55 dietro al Carisport e resta attivo, mentre il centro attivato i giorni scorsi alla scuola via Salvo D’Acquisto si sposterà oggi alla sede del quartiere Fiorenzuola in piazzale Marino Moretti 261 (in prossimità del Conad di Case Finali). Sono aperti dalle 9 alle 21. Tra i 60 volontari che si danno da fare incessantemente ogni giorno al Don Milani c’è Roberta Ravaioli dell’Unione dei Comuni. "Sono tantissimi i volontari e c’è tanta disponibilità di ogni tipo – dice Roberta Ravaioli – qui raccogliamo materiale da distribuire e cibo e creiamo le box con i pasti da portare ai residenti in difficoltà e per i volontari. C’è stata tanta disponibilità sia da parte dei numerosi ristoranti della zona che da fuori, come da Bologna. Anche i bagni al mare che avevano tanto cibo e hanno avuto disdette lo stanno distribuendo a Cesena".

"Abbiamo avuto la disponibilità da diverse parrocchie che mettono a disposizione le cucine e dai cuochi che hanno messo a disposizione la loro professionalità – continua Roberta Ravaioli -. Il primo giorno abbiamo fatto 500 pasti, il secondo abbiamo superato i 700 pasti, e ieri siamo arrivati a 1.500. Abbiamo volontari splendidi, studenti delle scuole con le loro maestre e scout. Poi c’è un gruppo di colleghi che coordina gli spalatori e vengono qui a prendere le pale. C’è bisogno anche di tanti stracci per pulire, cariole, stivali, vanghe". Anche Technogym ha contribuito fornendo ieri duemila pasti e collabora all’allestimento del campo per i volontari alla Fiera.

Nel corso di questi giorni sono in tantissimi coloro che offrono il proprio contributo. A questo proposito, con lo scopo di non rallentare le attività in corso e di garantire la circolazione, si chiede ai volontari e alle volontarie di raggiungere i luoghi dove operare a piedi e di parcheggiare distanti dalle vie oggetto delle operazioni di pulizia. È possibile parcheggiare al centro commerciale Montefiore e in zona Ippodromo. Si può contattare per segnalare la disponibilità di ciboindumenti o per prestare servizio lo 0547356466, sarà attivo nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Mentre la raccolta fondi promossa dal Comune di Cesena è la seguente: Credit agricole Italia spa IT03L0623023900000031425750 Swift code e BIC: CRPPIT2P053. E’ indispensabile specificare come causale ‘Donazione per alluvione Cesena Maggio 2023".