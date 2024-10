Solidarietà sui pedali. Ecco le ‘Officine Popolari’. Biciclette per chi ne ha bisogno

Quella bici in fondo al garage che non usa più nessuno. Quelle, tante, che finiscono dei depositi del comune dopo essere state abbandonate o rubate per strada, e non hanno più padrone. Hanno tutte la possibilità di una nuova vita. Potrebbero entrare a far parte del "parco biciclette" delle Officine Popolari, ennesimo prodotto di chi vuole migliorare il mondo. Soprattutto il mondo di coloro che hanno poche risorse e contano volentieri sulla solidarietà di chi può. Su questo assunto, con il contorno di una cinquantina di volontari, è stata inaugurata ieri mattina - alla presenza del sindaco Enzo Lattuca - la nuova impresa "Pedala quanto vuoi. Dona ciò che puoi". che discende direttamente dalle Cucine Popolari. Che ieri, dopo un raduno ai giardini pubblici, hanno fatto da tappa finale per un brindisi di inaugurazione al termine di una passeggiata sulle due ruote contraddistinte dall’ormai riconoscibile logo giallo delle Cucine.

Tutti in sella, dunque, volontari e organizzatori strombettando per le vie del centro. "Le biciclette - spiega Enzo Cappelletti, il responsabile delle Officine (che hanno sede in un negozio di Subborgo Valzania) - sono a disposizione di chi deve spostarsi in città e non ne possiede una. Ma hanno anche lo scopo di stimolare la mobilità dolce". Messe a punto anche grazie alla collaborazione di Alberto Neri, imprenditore delle biciclette della zona artigianale di Torre del Moro, che ha assicurato le competenze di esperti meccanici del settore, le Officine Popolari hanno anche una valenza didattica. Il piccolo laboratorio di Subborgo Valzania è anche a disposizione di chi vuole trafficare con competenza intorno alla propria bici: lì trova chi impartisce i rudimenti necessari. E c’è di più.

"Abbiamo attivato una borsa lavoro per uno dei nostri più affezionati frequentatori delle Cucine Popolari, ospite del dormitorio - ragguaglia Elena Baredi, assessore comunale e cofondatrice del progetto Cucine Popolari -. E così Alberto Faucera ha coronato un suo sogno: quello di fare il capo officina". Con allegria e un bel po’ di entusiasmo anche lui ha preso parte alla sfilata.

"Le bici le diamo a chi ne ha bisogno semplicemente dietro cauzione di 5 euro" spiega Oriana Casadei, attuale presidente delle Officine che portano avanti il proprio impegno di mensa grazie ad un centinaio di volontari che ogni giorno cucinano, servono a tavola e gestiscono gli spazi ubicati sotto al residence del Don Baronio, in via Mulini. "Abbiamo anche un servizio su chiamata per chi dovesse restare per strada. Siamo aperti il mercoledì e il sabato dalle 9 alle 12" aggiunge Enzo Cappelletti.