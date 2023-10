Solidarietà tra piccoli alunni. Attrezzature per la scuola di Ronta

Un gesto di solidarietà tra bambini. Ieri mattina a Ronta, gli studenti della scuola primaria ‘A. Tonelli’, insieme ai genitori, hanno accolto i colleghi della primaria ‘E. Fermi’ di Pisignano arrivati a Cesena per manifestare solidarietà e contribuire con una donazione al ripristino di alcuni arredi della scuola danneggiati dall’alluvione. Gli studenti di Pisignano, insieme alle famiglie, e in collaborazione con il consiglio di zona di Pisignano Cannuzzo, hanno consegnato al sindaco di Cesena le attrezzature acquistate grazie al denaro raccolto a partire dal 30 maggio scorso. "La scuola primaria di Ronta – commenta il sindaco Enzo Lattuca – ha subito un allagamento del piano interrato e della palestra, e stiamo procedendo con il rifacimento della pavimentazione in gomma e con i lavori di ripristino all’impianto elettrico. Siamo già intervenuti con alcuni lavori per rendere sicuro il rientro a scuola degli studenti e ora gli interventi proseguiranno. Gli alunni della scuola di Pisignano hanno voluto essere vicini ai loro amici di Ronta. Un gesto che apprezziamo moltissimo e che mette al centro i valori dell’amicizia, del buon vicinato e dell’altruismo". Gli studenti di Ronta hanno ricevuto in dono nuovi tappetini antiscivolo, materiale per la palestra e per la cancelleria, frutto della raccolta fondi promossa dalle famiglie della ‘Enrico Fermi’.