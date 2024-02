Sollievo Kargbo, niente lesioni . Si spera nel recupero lampo Augustus Kargbo ha subito un trauma alla caviglia destra, ma non ci sono lesioni ossee o legamentose. La sua disponibilità per il derby di venerdì è incerta, ma c'è speranza. Luigi Silvestri, Ivan Varone e Domenico Toscano saranno squalificati per la partita.