Solo auto elettriche dal 2035, servono più colonne di ricarica

Dal 2035 in avanti in Europa non si dovranno più produrre auto a benzina o diesel. Mentre la transizione energetica prende una repentina accelerata verso le forme più ‘pulite’, è d’obbligo domandarsi se riusciremo a farci trovare pronti ad affrontare scenari completamente diversi. Nei quali, tanto per partire dalle basi, i numeri e le collocazioni delle centraline di ricarica elettrica dovranno necessariamente lievitare. "La sfida è importantissima – ammette l’assessora all’ambiente e alla mobilità Francesca Lucchi – e proprio per questo serve muoversi da subito, perché il 2035 non è lontano e un piano di questo genere non può essere affrontato soltanto sul rettilineo d’arrivo. A renderci ottimisti è il fatto che l’attenzione del mercato si sta facendo via via sempre maggiore, come dimostrano le alte partecipazioni ai bandi che abbiamo istituto proprio con l’intento di implementare la dotazione delle colonnine di ricarica in città. Siamo solo all’inizio, ovviamente, ma la strada è segnata. Ed è quella giusta".

A oggi in città su aree di suolo pubblico sono presenti 120 punti di ricarica (60 colonnine) che dovrebbero garantire un risparmio compreso fra le 500 e le 1000 tonnellate equivalenti di CO2 all’anno. Gli impianti sono posizionati nelle zone nevralgiche per la viabilità comunale e in diversi quartieri (viale IV Novembre, piazzale Morri, parcheggio Mattarella, ospedale Bufalini, piazza Magnani, piazzale Levi, via Moretti, piazzale Accoglienza, piazzale Dolci, via Cesenatico, via Dismano, via Anna Frank, via del Rio, piazza Aldo Moro, viale Europa, piazzale Bessarione, via Angeloni, piazzale Campana, piazzale Vanoni, via dell’Arrigoni, piazzale Berlinguer, viale Resistenza, Parcheggi Montefiore, Famila e Ipercoop, Diegaro, via Plauto, Borgo Paglia, piazza L.Marconi, piazzale Olimpia, viale Bovio, via Battisti, via Fratelli Bandiera, piazza degli Alpini). Sono state individuate anche postazioni a ridosso del centro come quelle di via Martiri della Libertà e via Mura Eugenio Valzania. Nel frattempo la macchina delle autorizzazioni continua a muoversi e il numero di punti di ricarica è destinato a crescere. Velocemente, si spera. Perché una città nella quale circolano decine di migliaia di veicoli necessita di una rete molto più ramificata.

l.r.