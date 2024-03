"Solo cargo al Ridolfi?. Inaccettabile"

"L’aeroporto Ridolfi di Forlì va sostenuto maggiormente dalla Regione Emilia Romagna, nell’ottica di una strategia integrata di sviluppo delle infrastrutture: questa è sempre stata la posizione di Confcommercio e ancora più lo è adesso, alla luce dello sforzo dei privati di rilanciare lo scalo romagnolo". Così si esprime il presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani (nella foto), dopo le dichiarazioni dell’assessore regionale al turismo Andrea Corsini sulla necessità per gli aeroporti di Forlì e Rimini di "convivere" senza "sovrapporsi", suggerendo che il Ridolfi si dedichi al settore cargo in collegamento col porto di Ravenna, lasciando a Rimini i voli turistici. Per Patrignani quella di Corsini è "una ingerenza" verso imprenditori che rischiano soldi in proprio. Sul merito, per Patrignani la Regione deve fugare il sospetto che abbia una strategia politica favorevole ad altri scali: "Noi crediamo che tutti gli sforzi degli imprenditori privati che gestiscono il Ridolfi vadano valorizzati, incentivati, sostenuti da parte della Regione nell’ottica di maggiori servizi infrastrutturali a favore della Romagna, in modo tale che la nostra Regione non sia più Emilia meno Romagna, ma preveda pari opportunità e risorse nelle due parti di territorio".

"Il Ridolfi - prosegue Patrignani - è una infrastruttura preziosissima per il turismo e ridurlo a una scalo cargo sarebbe una limitazione inaccettabile". Confcommercio Cesena dunque richiede che "ci siamo maggiori sforzi anche da parte della Regione per sostenere il nostro incoming ed evitare che ci sia una disparità di trattamento tra Forlì e gli altri territori della Romagna, a beneficio del turismo della Romagna, che è petrolio per tutta la Regione".