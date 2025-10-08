Solo due iscritti, materna chiusa

Quest’anno, l’inverno demografico ha gelato la possibilità del funzionamento della scuola dell’infanzia di Verghereto. La scuola, che già da qualche anno si reggeva con un numero di bambini da contare sulle dita di una mano o poco più, ha chiuso i battenti avendo registrato per il 2025-2026 soltanto due iscritti, uno residente a Verghereto-capoluogo e uno a Ville di Montecoronaro, piccolo borgo che dista circa 5 chilometri dal paese di Verghereto. I due bambini ora vanno alla scuola dell’infanzia di Bagno di Romagna. La bambina di Verghereto-capoluogo dovrà fare un viaggio di circa 8 chilometri per scendere a Bagno, il bambino di Ville, invece di 5 se fosse potuto andare alla materna di Verghereto, ne farà circa 13 sino a Bagno. Per tutti e due, ovviamente, altrettanti per il ritorno.

Anche la chiusura della scuola dell’infanzia di Verghereto-capoluogo è, dunque, vittima della ’glaciazione demografica’, che ormai da più anni avvolge un po’ dappertutto l’Italia. In Alto Savio, nei territori di montagna di Verghereto e di Bagno, si può dire che la fotografia demografica che va dagli anni ’60 in poi è stata sempre in regresso, come negli altri comuni dell’Appennino cesenate.

Per un breve flash back, negli anni ‘30 il territorio comunale di Verghereto aveva quasi 3.800 abitanti, ora ne ha poco più di 1.700. Il Comune di Bagno ha toccato negli anni ‘60 anche gli 11.000 residenti, ora ne ha circa 5.600. Per quanto riguarda il suo vasto territorio comunale (ampio quasi 4 volte la Repubblica di San Marino), negli anni ‘60 aveva alcune decine di scuole (le più erano pluriclassi). Ora sono soltanto in due due località: a San Piero (nido, scuola dell’infanzia, elementari, medie), e a Bagno (scuola dell’infanzia e liceo scientifico).

Tornando alla scuola dell’infanzia di Verghereto, questo 2025-2026 dovrebbe restare un anno scolastico, per così dire, ’sfortunato’, in quanto per l’anno scolastico 2026-2027 le iscrizioni per la scuola dovrebbero essere di cinque o sei bambini, che darebbero la possibilità di riaprirla nella sede di Verghereto-capoluogo.

Il Comune di Verghereto, col sindaco Enrico Salvi in prima linea, ha avuto durante questi ultimi mesi più incontri col Provveditorato agli studi di Forlì-Cesena, chiedendo anche di poter vedere se c’era la possibilità di realizzare una classe composta con bambini in età da nido e da scuola materna, non riuscendo però a ottenere i relativi contributi finanziari. La speranza, quindi, è che la scuola dell’infanzia di Verghereto-capoluogo possa riaprire col prossimo anno scolastico, visto che i bambini iscrivibili potrebbero essere, come detto, almeno cinque.

