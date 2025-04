"Solo le donne possono fare la rivoluzione"

"Un’esperienza totalizzate". Così le donne attive nel femminismo degli anni ’70 definiscono ancora oggi quella rivoluzione dei cui effetti beneficiamo tutti ancora oggi. Un passaggio della nostra storia da ricordare con le immagini e con le parole, per rendere merito a ciò che è stato ma anche per capire il presente. E così hanno fatto la ricercatrice e giornalista Benedetta Tobagi con le parole e la fotografa Paola Agosti con la dimensione visiva di quel passaggio. Insieme hanno prodotto il volume "Covando un mondo nuovo. Viaggio tra le donne degli anni Settanta" che verrà presentato oggi alle 17 in Malatestiana. Benedetta Tobagi converserà con Ines Briganti, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea che ha prodotto l’evento.

Benedetta Tobagi, cosa ci ha lasciato quella che viene definita l’unica rivoluzione vincente dell’epoca moderna?

"Gli anni Settanta hanno rappresentato il decennio più riformista della storia italiana. E’ stato il periodo che più di ogni altro ha visto l’approvazione di leggi di grandissimo impatto per i cittadini: si va dall’istituzione della sanità pubblica, al divorzio, alla depenalizzazione dell’aborto, al nuovo diritto di famiglia, all’obiezione di coscienza, all’abolizioni dei manicomi. Su tutto ciò il movimento delle donne è stato quello di maggiore impatto. Le testimonianze ci dicono che la dimensione di rivoluzione si è riversata sull’esperienza personale delle donne".

E’ possibile che il successo di questa rivoluzione sia anche frutto della convergenza tra liberazione personale e liberazione collettiva?

"Sì, l’espressione più caratteristica è stata infatti ‘partire da se’’, portare nel mondo la soggettività delle donne, che interrompe il monologo della civiltà matriarcale e ridefinisce tutto. Ossia i rapporti di potere, l’orizzonte simbolico e la ridefinizione tra donne in gruppi di autocoscienza di tutte le problematiche della loro vita, dalla sessualità alle esperienze di violenza di genere".

Cosa significa che il movimento femminista oltreché vitale è stato anche creativo?

"Per prendere l’attenzione della società e dei mezzi di comunicazione il movimento se ne è inventato di tutti i colori in termini di slogan, di canzoni, di gesti. Quello classico che simula la vagina in contrapposizione a quello della P38, la vita contrapposta alla morte. Anche il titolo nasce da uno sloga: ‘Non rompetemi l’uovo, sto covando un mondo nuovo’ ".

Cosa vuol dire che il movimento anni Settanta si è travasata nel femminismo intersezionale contemporaneo?

"Le donne da millenni sono oppresse in quanto tali ma l’oppressione non ha le stesse caratteristiche, pesa di più sulle donne più povere, su quelle che hanno un orientamento sessuale diverso. In sintesi, le battaglie delle donne s’intrecciano con diverse forme di oppressione e hanno come obiettivo una società più giusta per tutti".

Perché non si riesce a vincere la piaga dei femminicidi?

"Il problema è molto antico, è diventato di rilevanza pubblica negli anni Settanta. E’ già una conquista che venga riconosciuto. E’ il contraccolpo di una certa parte di uomini che non accettano di rinunciare al vecchio sistema di dominio sulle donne. I cambiamenti della società sono più veloci dei cambiamenti nei rapporti umani. Ci aspetta un grosso lavoro culturale e sociale".