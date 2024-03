Solo un punto per la Savignanese. Così il Diegaro ha la sua occasione

Ieri la ventinovesima giornata del campionato di Eccellenza ha vissuto un importante anticipo: Vis Novafeltria e Savignanese si sono scontrate in un match che è finito in parità. Un risultato che lascia inalterate le posizioni delle due squadre ma con una giornata in meno e con il fatto che oggi le altre possono muovere la loro classifica. Lo zero a zero maturato fra Vis Novafeltria e Savignanese può diventare un risultato molto favorevole per il Diegaro, a patto però che i rossoblu allenati da Fabio Cucchi riescano a far risultato, magari pieno sul campo del Massa Lombarda.

La vittoria in casa Diegaro manca da quando Foiera e compagni hanno battuto il Sasso Marconi, dopo quel successo in cinque turni il bottino si limita ad un solo punto. Dirige questo incontro Samuele Nazzicone di Ferrara. Il primo obiettivo del Gambettola oggi è cancellare il ricordo del brutto scivolone nel quale è incappato domenica scorsa. Marco Bernacci durante la settimana avrà di sicuro chiesto alla squadra di non sottovalutare il Bentivoglio che arriva al Comunale da fanalino di coda senza più nulla da perdere ma con la testa ormai libera.

Negli ultimi tempi la rosa del Gambettola è stata colpita da vari infortuni e di lunga durata. Questo sta limitando le scelte di Bernacci anche dal punto di vista dei cambi, però c’è una posizione playoff da difendere e questo deve essere lo stimolo principale per i verdi. Al Comunale di Gambettola si inizia alle 14,30, dirige Lorenzo Travaini di Busto Arsizio.

r.d.