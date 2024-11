Solo una vittoria in trasferta per gli emiliani

Cesena-Reggiana è anche la partita del ritorno di William Viali al Manuzzi. Il tecnico lombardo ha vestito il bianconero per tre stagioni, portando il Cavalluccio, neopromosso dalla D dopo il fallimento, fino ai playoff (persi prima con il Matelica al secondo turno e poi agli ottavi contro il Monopoli). Ha allenato i bianconeri in 86 partite, la striscia più lunga con un solo club di tutta la sua carriera da allenatore. Viali non ha mai affrontato il Cesena da avversario, ma in 8 occasioni ha incrociato Mignani, con un bilancio leggermente favorevole all’attuale tecnico bianconero. Oltre ai 3 pareggi, sono 3 le vittorie di Mignani (media di 1,5 punti a partita) contro le 2 di Viali (1,13). Mignani ha invece affrontato 4 volte la Reggiana, riuscendo a guadagnare punti la metà delle volte (un pari e una vittoria). In questa stagione la Reggiana in trasferta ha vinto appena una volta (1-0 in casa della Sampdoria), poi due pareggi e tre ko. I dati delle due squadre evidenziano un confronto equilibrato. Il Cesena ha un leggero vantaggio in termini di possesso palla medio (51% contro 46%) e precisione nei passaggi (83.7% contro 79.5%). In fase offensiva, i bianconeri sono più pericolosi, con 170 tiri complessivi e 68 nello specchio, rispetto ai 153 totali e 57 nello specchio della Reggiana. A livello di gol previsti (gli expected gol, o xGol) il Cesena è avanti: 18.6 (1.43 nei 90’) contro 13.4 (1.03). La Reggiana ha una leggera superiorità nel numero di interventi difensivi efficaci (22.3 contro 22.2 dei bianconeri). Tuttavia, la Reggiana subisce in media 4.08 tiri in porta a partita: è la nona squadra che ne subisce di più (il Cesena è quartultimo, con 3.54).

Enrico Magnani