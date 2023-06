Solstizio digitale per la festa di San Giovanni: in vetrina installazioni, quadri e suoni

Un omaggio a Cesena, come rito propiziatorio di inizio estate, attraverso installazioni digitali originali che vedranno come protagoniste l’arte e la cultura. In occasione della Fiera di San Giovanni, in via Mura Federico Comandini, il laboratorio di Collettivo Digitale si trasformerà in un grande palcoscenico multimediale. Un universo di relazioni digitali attraverserà il patrimonio culturale cesenate, dai quadri di Roberto Viroli a quelli di Alice Tamburini, dai suoni degli strumenti meccanici di Villa Silvia, ai luoghi iconici della città raccontati attraverso l’archivio fotografico di Cesena di una Volta. Installazioni digitali, espressioni artistiche, suoni e arte generativa, in un nuovo contesto interattivo da sperimentare. Appuntamento da domani a domenica dalle 19.