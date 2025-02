‘Sonata per tubi’. Musica e fantasia per una principessa

Al teatro comunale di Cesenatico si tiene il secondo appuntamento di "Sciroppo di Teatro", la rassegna dedicata a famiglie con bambini e ragazzi. Oggi pomeriggio alle 16, verrà messo in scena "Sonata per tubi" della compagnia Nando e Maila. Lo spettacolo è adatto a tutte le età e sono disponibili solo gli ultimi posti. "Sonata per tubi" è uno spettacolo di circo contemporaneo che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. Ci sono pezzi di tubo che volando vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello. La musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong. Poi arriva lei, una ragazzina, principessa moderna, che sconvolge ogni armonia. Il mito principale degli adolescenti di tutto il mondo è quello dell’eroe. In ogni adolescente c’è, nella fantasia, nei pensieri e nelle zone più profonde dell’animo, l’esigenza di fare qualcosa di eroico, di particolare, che sia al di fuori della quotidianità per diventare adulti. Il circo alimenta la follia del trio in contrappunto con clave che diventano sax e con diaboli sonori. Ne consegue un crescendo di canti polifonici a tre voci, di danze e prove di coraggio, musicali e circensi, che condurranno ad un rituale finale per il passaggio dall’adolescenza alla vita da adulto. Il pizzicato del clown musicale fa trasparire l’anima dei tre attori che con un linguaggio universale e accessibile a tutti, si incontrano e si scontrano nel magico gioco della vita. Così il palco si trasforma in una grancassa e gli oggetti conoscono nuove prospettive di utilizzo. La compagnia è formata da Marta Dalla Via, Federico Cibin, disegno luci e audio a cura di Federico Cibin, scenografie di Ferdinando D’Andria, contributo ai giochi circensi e acrobazie di Riccardo Massidda e Gaby Corbo. Il terzo ed ultimo spettacolo ospitato a Cesenatico sarà il 23 febbraio con il Sogno di Tartaruga. La biglietteria del teatro aprirà alle 15 il giorno dello spettacolo. I biglietti costano 6 euro (5 il ridotto); chi si presenta in biglietteria con il voucher Sciroppo di Teatro deve presentarsi in biglietteria almeno 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Chiaramente con l’acquisto in prevendita il posto è assicurato in caso di tutto esaurito. La rassegna "Sciroppo di Teatro" si concretizza attraverso la relazione tra pediatri, centri per le famiglie, teatri e famiglie.

Giacomo Mascellani