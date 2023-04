’Sonata per tubi’ unisce danza e arte circense

Per la rassegna ’’Un, due, tre... teatro!’ oggi pomeriggio al Bonci la compagnia Nando e Maila Ets presenta ’Sonata per tubi’. Uno spettacolo per tutte le età che andrà in scena alle 16, adatto anche ai più piccoli, a partire dai 5 anni. Definiti dalla critica ’funamboli della musica’, Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani sono attori, polistrumentisti e artisti di circo, che mescolano in scena tecniche come palo cinese, danza acrobatica, verticalismo, manipolazione di oggetti, giocoleria, equilibrismo e clownerie con la musica suonata e cantata dal vivo.

’Sonata per tubi’ è un originale e divertente spettacolo di circo contemporaneo che trasforma oggetti ed attrezzi in strumenti musicali. Un concerto in cui qualsiasi cosa può essere suonata, dalla corda per saltare ai palloncini, spaziando da arie celebri a pezzi rock: tra Rossini, Bach e Beethoven, i Pink Floyd, i Rolling Stones e Luis Armstrong, pezzi di tubo in volo vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello. Durante lo spettacolo non mancheranno colpi di scena: a un certo punto al duo si aggiunge una giovanissima artista e la scena esplode in un crescendo di canti polifonici a tre voci, danze e prove di coraggio, musicali e circensi: con la figlia Marilù D’Andria, la famiglia circense è ora al completo.

Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani fondano nel 1997 a Bologna la Compagnia Nando e Maila, oggi sostenuta dalla Regione Emilia Romagna e dal Ministero della Cultura come impresa di produzione di circo contemporaneo e di innovazione. Laureati al Dams, provengono da percorsi di ricerca diversi: Maila dal teatro-danza e Nando dalla musica.

Nel 2001 si diplomano insieme al corso di ’Nouveau Cirque’ della scuola di teatro di Bologna ’Alessandra Galante Garrone’. Collaborano con la storica compagnia ’Cirque Baroque’ pioniera del circo contemporaneo francese e con Valeria Campo, regista e formatrice di circo e teatro. Partecipano al festival internazionale del Circo Contemporaneo di Brescia e alla Biennale di Venezia con lo spettacolo ’Ombra di luna’, una delle prime produzioni italiane di circo contemporaneo, per la regia di Marcello Chiarenza, con musiche originali di Carlo Cialdo Capelli e coreografie di Giorgio Rossi.

Ma la loro carriera si estende oltre i confini nazionali. Negli anni seguenti, approfondiscono le tecniche circensi presso l’Ecole de Cirque du Verden a Montreal in Canada, l’Ecole de Cirque ’Les Noctambul’ di Parigi e la Scuola di Circo Charibari di Madrid. Parallelamente danno vita alle loro creazioni affiancandosi a professionisti provenienti da ambiti artistici differenti: Eric de Bont e Luca Domenicali, Philippe Radice, Jean Mening e Rita Pelusio.