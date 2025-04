"Sono cresciute anche le rette degli asili nido"

"Da un lato si proclama a gran voce l’introduzione del salario minimo cesenate, una misura tanto simbolica quanto, nei fatti, inapplicabile senza una legge nazionale. Dall’altro, la stessa amministrazione che sbandiera equità e diritti, affonda il colpo proprio su quelle famiglie che quel salario dovrebbero veder tutelato". Ad accusare di ipocrisia l’amministrazione comunale è il capogruppo di FdI Marco Casali (nella foto).

"Mentre il Pd e il cosiddetto campo largo di sinistra mettono in scena la loro operazione di facciata, la Giunta Lattuca non esita a colpire i più fragili con aumenti concreti e immediati. Altro che salario minimo: dal 1° marzo le rette degli asili nido – comunali e convenzionati – subiscono un drastico taglio delle agevolazioni Isee fino a 25mila euro, generando aumenti a doppia cifra che pesano come macigni sui bilanci familiari. E non è finita: rincari anche su mense scolastiche, parcheggi e addizionale comunale. Tutto questo in un Comune che chiude i conti in attivo, con un avanzo di bilancio di 5 milioni. Una situazione che rende ancora più grave e ingiustificabile la scelta di tagliare sul welfare".

Casali prosegue ponendo alcune domande. "Qual è la visione politica della Giunta? Che strategia ha davvero l’assessore Baredi per i servizi educativi e scolastici? Perché oggi a Cesena si penalizzano proprio quei servizi che dovrebbero essere la colonna portante del welfare cittadino. Si parla di tutele, ma si tassano le fragilità. Una politica delle contraddizioni, pagata – ancora una volta – dai cittadini.

Le rette degli asili nido comunali e convenzionati e dei centri estivi nidi va, dal 1° marzo scorso, da 250 euro a 450 euro. Viene applicato uno sconto del 25% per la frequenza di un solo turno del centro estivo. Riduzione retta per fratelli: viene applicato lo sconto del 50% dal 2° fratello in poi che frequenta il nido (comunale o convenzionato).