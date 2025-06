"Sono molto felice, è un apprezzamento del mio impegno"

L’empatia non si compra, ma si può premiare. Come hanno fatto i lettori del Resto del Carlino che in queste settimane hanno tributato un gigantesco abbraccio a Sara Zedde, barista del Cafè Martini di corso Garibaldi a Cesena, dedicandole 2.351 tagliandi. Sara Zedde, se lo aspettava? "Tanti clienti mi hanno dimostrato il loro affetto, raccontandomi di recarsi ogni mattina in edicola con l’intento di non farsi sfuggire nemmeno uno dei tagliandi che poi hanno compilato col mio nome. Certo però che 2.351 sono davvero tanti: no, una cifra di questa portata non me la aspettavo proprio. Grazie a tutti, di cuore".

Come è nata l’idea di partecipare? "Dall’entusiasmo di alcuni clienti fissi, che sono anche amici e che hanno voluto farmi una sorpresa".

E’ un riconoscimento che premia il suo impegno. "La soddisfazione più grande è proprio quella di vedere concretamente apprezzato il mio lavoro. Il piacere di stare in mezzo alla gente è l’indiscusso valore aggiunto di questa professione".

Qual è il suo segreto? "Intanto parto da un presupposto: di questi tempi, con le spese che aumentano e i costi da tenere sotto controllo, anche il caffè al bar col quale iniziare la giornata è tutt’altro che scontato. Certo, il prodotto offerto deve essere buono e di qualità, dopo di che però c’è il valore umano, che è altrettanto importante, perché un sorriso e qualche parola cordiale sono ottimi tonici coi quali iniziare la giornata. Credo che una parte importantissima del valore aggiunto della colazione al bar stia proprio lì".

Il suo curriculum? "Lavoro al Martini Café da circa un anno, mentre i 17 precedenti li avevo trascorsi in quello che era il vicinissimo Maskerpa. Dopo la sua chiusura, mi sono trasferita qui. E’ stato davvero gratificante vedere che tanti storici clienti mi hanno ‘seguita’ in questo nuovo percorso".

Ora bisogna festeggiare. "Ovviamente. Lo farò in queste ore, ringraziando tutti coloro che hanno voluto essermi vicini".

Luca Ravaglia