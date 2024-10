Sopravvissuto alla guerra e al tifo, ora ha 100 anni

Mercoledì 16 ottobre, Marsilio Pungelli, di San Piero in Bagno, ha compiuto 100 anni. Nonno Marsilio è andato così ad aumentare la schiera dei centenari, che in territorio di Bagno di Romagna ora raggiungono il numero di sei, 4 donne e 2 uomini. "Mercoledì è stato un giorno speciale per la nostra comunità. Abbiamo festeggiato il centesimo compleanno di Marsilio Pungelli, un uomo che ha vissuto una vita piena di tante sfide. Nato e cresciuto nel suo podere, ’Sandraccia’ di San Piero, ha attraversato momenti che sembrano usciti da un romanzo" ha detto il sindaco Enrico Spighi, che è andato a salutarlo e a porgergli sentiti auguri e congratulazioni, a nome suo e di tutta la comunità. "Durante la seconda Guerra Mondiale – aggiunge Spighi – Marsilio è sopravvissuto miracolosamente sotto una galleria, durante un bombardamento. E non solo. Una volta tornato a casa, ha affrontato e vinto una grave forma di tifo, dopo giorni di coma. Al suo risveglio, il medico disse a sua madre: "Signora, il suo Marsilio avrà una lunga vita". Mai parole furono così profetiche. "Circondato dall’affetto del figlio Sergio e delle amate nipoti, Samuela e Francesca, Marsilio è per noi tutti un simbolo di forza e di coraggio. Da tutta la comunità di Bagno di Romagna un abbraccio enorme a Marsilio". Sui social, numerosi i post e i like di affettuose congratulazioni e auguri a nonno Marsilio, persona stimata, benvoluta, e molto conosciuta a S. Piero, dove per vari anni, ha dato anche una buona mano per custodire lo stadio comunale, e dove fino a poco fa non mancava mai di essere presente al Campodoni per assistere, da storico tifoso, alle partite della sua amata Sampierana.

Gilberto Mosconi