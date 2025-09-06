Sorpresa a rubare al centro commerciale: arrestata

I carabinieri di Cesenatico, hanno arrestato una 41enne per furto aggravato. La donna, nel tardo pomeriggio, mentre l’area commerciale era maggiormente frequentata, è stata notata dall’attento addetto alla vigilanza, insospettito dalla borsa sportiva che aveva con sé e dal suo atteggiamento guardingo mentre si aggirava tra diverse corsie del centro commerciale. In tale contesto l’uomo ha notato che sistematicamente occultava, dentro il borsone da palestra, diversi prodotti di cosmesi e capi di abbigliamento cercando poi di guadagnare l’uscita ove pagava soltanto pochi euro per delle bottiglie di acqua, non dichiarando il materiale nascosto nella borsa che aveva riposto all’interno del carrello. L’addetto alla vigilanza ha chiamato i carabinieri, arrivati subito, riuscendo a bloccare la donna dopo le casse. L’intera refurtiva rubata, del valore complessivo di circa 300 euro, è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale. La donna è stata arrestata e, su disposizione del sostituto procuratore della Procura di Forlì, trattenuta nella camera di sicurezza del comando Carabinieri, in attesa della convalida e l’eventuale giudizio. Nel corso dell’udienza, che si è tenuta ieri mattina venerdì presso il Tribunale di Forlì, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto, nei confronti della donna l’obbligo di dimora presso il proprio comune di residenza, in provincia di Foggia.

e. p.