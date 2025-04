Sorpreso a rubare al supermercato. Nella fuga perde i documenti

Un ladro va a rubare al supermercato, viene scoperto e nella fuga perde il portafoglio con i documenti di identità. È accaduto ieri pomeriggio nel centro di Cesenatico, dove il malvivente attorno alle 16 ha varcato la soglia del negozio Coop in via Saffi e si è diretto agli scaffali con l’intento di rubare della merce. È un uomo noto per delle malefatte precedenti, un ladruncolo che è già stato pizzicato sempre per dei furti. Evidentemente deve essere anche poco attento nei suoi movimenti, visto che dopo aver sottratto ed occultato alcuni prodotti, è stato scoperto dal personale. Quando si è accorto di essere stato scoperto, è fuggito da una porta del supermercato, tuttavia nel parapiglia ha perduto il suo portafoglio, con all’interno la carta d’identità ed altri documenti personali. A quel punto il direttore della Coop di Cesenatico ha chiamato i carabinieri, ha denunciato l’accaduto e ha consegnato il portafoglio con le generalità del ladro seriale. Una pattuglia si è fiondata sul posto e ha raccolto le testimonianze delle persone presenti al furto ed alla fuga del ladro. Si tratta come detto di un volto già noto alle forze dell’ordine, un extracomunitario già in passato autore di furti, alcuni dei quali perpetrati proprio all’interno del supermercato Coop di viale Saffi, dove le cassiere ed il personale lo avevano già visto rubare. Non a caso alle sue calcagna c’era un dipendente del negozio che lo ha seguito a distanza e lo ha visto prendere della merce. Questa testimonianza, unita ai documenti perduti durante la fuga, gli faranno ricevere l’ennesima denuncia a piede libero.

Giacomo Mascellani