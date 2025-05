Sorpreso con 50 grammo di hashish in auto, trentenne denunciato per spaccio

Un nordafricano aveva un pacchetto di 50 grammi di hashish e alla vista degli agenti della Polizia locale l’ha gettato via. Ma è stato poreso e denunciato. L’altra notte una pattuglia in servizio extra-ordinario di controllo, mentre transitava a Savignano nel quartiere Valle Ferrovia ha notato un’autovettura posteggiata in luogo appartato con alcune persone attorno. Il conducente della vettura, al momento di scendere, ha gettato a terra un involucro rivelatosi poi contenere circa 50 grammi di hashish subito sequestrati. L’uomo, un 30enne nordafricano residente nel riminese, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio e gli è stata ritirata la patente di guida.