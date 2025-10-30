Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Cesena
CronacaSorrisi anche in Coppa. Modena ko 3-0
30 ott 2025
ROBERTO DALTRI
Cronaca
Sorrisi anche in Coppa. Modena ko 3-0

La squadra di Campedelli ai sedicesimi troverà il Napoli. In rete anche Filippo Berti,. fratello minore di Tommaso.

L’esultanza dei. baby bianconeri. dopo il passaggio del turno (Luigi Rega Cesena Fc)

La formazione Primavera del Cesena supera 3-0 il Modena entrando di diritto nei sedicesimi di finale della Coppa Italia. Come era previsto mister Nicola Campedelli opera alcuni cambi mandando in campo i ragazzi che in campionato fin qui hanno trovato meno spazio. Si può rilevare che i vari Lantignotti, Poletti e compagni si sono fatti trovare pronti e concentrati sfruttando bene l’occasione che gli è stata concessa. I giovani bianconeri fanno capire subito di voler controllare il gioco e arrivare al gol: al 25’ il risultato si sblocca grazie alla lucidità di Biguzzi che controlla in area e con un tiro preciso batte Bosi. La gara resta sotto il controllo di Domeniconi e compagni, tanto che al 40’ arriva il raddoppio: Lantignotti è attento e può presentarsi da solo davanti alla porta ospite per portare il Cesena sul 2-0. A inizio ripresa il Cesena non molla la presa e dopo appena due minuti va di nuovo in rete mettendo davvero al sicuro il passaggio del turno: Filippo Berti con un destro preciso allarga il vantaggio e in due giorni segna il secondo gol firmato Berti dopo quello di suo fratello maggiore Tommaso rifilato alla Carrarese. Di lì in avanti il Modena prova a rientrare in partita ma ci pensa Gianfanti a respingere le velleità degli emiliani. Il prossimo turno di Coppa è in programma il 3 dicembre contro il Napoli.

Il tabellino del match. Cesena: Gianfanti, Abbondanza (12’ st Zaghini), T. Casadei, Kebbeh (22’ st Baietta), Biguzzi (35’ st E. Casadei) , Domeniconi, Berti, Sanaj, Poletti, Lantignotti (12’ st Rossetti), Papa Wade (22’ st Galvagno). All. Campedelli.Modena: Bosi, Caiazzo, Mampuya, Cervi (30’ st Fabbri), Korosa, Bonaiuto, Polenghi (22’ st Egharevba), Sarris (38’ st Kumi), Colpo (22’ st Lo Conte), Molara (30’ st Goulart), Carreri. All.: Mandelli.Arbitro: Sacchi di Macerata.

© Riproduzione riservata