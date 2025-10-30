Sorrisi anche in Coppa. Modena ko 3-0

La formazione Primavera del Cesena supera 3-0 il Modena entrando di diritto nei sedicesimi di finale della Coppa Italia. Come era previsto mister Nicola Campedelli opera alcuni cambi mandando in campo i ragazzi che in campionato fin qui hanno trovato meno spazio. Si può rilevare che i vari Lantignotti, Poletti e compagni si sono fatti trovare pronti e concentrati sfruttando bene l’occasione che gli è stata concessa. I giovani bianconeri fanno capire subito di voler controllare il gioco e arrivare al gol: al 25’ il risultato si sblocca grazie alla lucidità di Biguzzi che controlla in area e con un tiro preciso batte Bosi. La gara resta sotto il controllo di Domeniconi e compagni, tanto che al 40’ arriva il raddoppio: Lantignotti è attento e può presentarsi da solo davanti alla porta ospite per portare il Cesena sul 2-0. A inizio ripresa il Cesena non molla la presa e dopo appena due minuti va di nuovo in rete mettendo davvero al sicuro il passaggio del turno: Filippo Berti con un destro preciso allarga il vantaggio e in due giorni segna il secondo gol firmato Berti dopo quello di suo fratello maggiore Tommaso rifilato alla Carrarese. Di lì in avanti il Modena prova a rientrare in partita ma ci pensa Gianfanti a respingere le velleità degli emiliani. Il prossimo turno di Coppa è in programma il 3 dicembre contro il Napoli.

Il tabellino del match. Cesena: Gianfanti, Abbondanza (12’ st Zaghini), T. Casadei, Kebbeh (22’ st Baietta), Biguzzi (35’ st E. Casadei) , Domeniconi, Berti, Sanaj, Poletti, Lantignotti (12’ st Rossetti), Papa Wade (22’ st Galvagno). All. Campedelli.Modena: Bosi, Caiazzo, Mampuya, Cervi (30’ st Fabbri), Korosa, Bonaiuto, Polenghi (22’ st Egharevba), Sarris (38’ st Kumi), Colpo (22’ st Lo Conte), Molara (30’ st Goulart), Carreri. All.: Mandelli.Arbitro: Sacchi di Macerata.