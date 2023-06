Sorrivoli, muro pericolante bonificato Intervento dei pompieri ‘alpini’

Anche i vigili del fuoco sono intervenuti a Sorrivoli per valutare le condizioni della mutatura del castello parzialmente franata in seguito alle forti piogge che hanno martoriato la Romagna il 16 maggio. Il sopralluogo è stato effettuato insieme al personale tecnico e direttivo del Ministero della Cultura e della struttura provinciale dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile. E’ stata valutata anche la situazione di un grosso movimento franoso che ha coinvolto la parete laterale del rilievo su cui sorge il borgo medievale sotto il castello. I vigili del fuoco hanno effettuato una ricognizione delle aree interessate dai dissesti e successivamente, con personale del nucleo speleo alpino fluviale, sono stati rimosse le parti pericolanti del muro di contenimento per mettere in sicurezza l’area.