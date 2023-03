Sospesa circolazione in via Capannaguzzo

Inizieranno i prossimi giorni i lavori di rifacimento della pavimentazione di alcuni tratti della SP123 ’Ponte Pietra - Sala’. Per consentire i lavori nel tratto stradale, il traffico sarà regolato da sensi unici alternati regolati da movieri o da semafori. Oggi e domani, dalle 5 alle 21, nel tratto compreso tra l’intersezione della SP70 ’Raffio’ con via ’Capannaguzzo’, a causa della ristretta careggiata, sarà sospesa la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Apposita segnaletica indicherà i percorsi alternativi.