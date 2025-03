’Sospesi’ al teatro Dolcini

Il docufilm ‘Sospesi’ torna sul grande schermo in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime da Covid-19, celebrata ogni 18 marzo. Il film, realizzato dalla regista cesenate Martina Dall’Ara con la produzione bolognese Manufactory, verrà proiettato oggi al Cinema Dolcini di Mercato Saraceno alle 21 e sabato prossimo, il 22 marzo, alla Biblioteca Malatestiana di Cesena alle 17. Il documentario di 89 minuti racconta oltre 100 esperienze di italiani da 50 paesi del mondo durante le prime importanti fasi della pandemia che colpì il mondo nel 2020. Vincitore del premio per la migliore tematica sociale nell’ambito del concorso di cinema documentario ‘Docudì’ di Pescara nel 2024, ‘Sospesi’ ha ottenuto una serie di importanti successi anche all’estero.