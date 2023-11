Sosta gratis e ticket del bus per raggiungere il centro

Sono attive da questa settimana le nuove emettitrici, con funzione di parcometri, per accedere al servizio Parkibus di Start Romagna. Con il servizio è possibile fare acquisti o fruire dei servizi erogati in centro storico senza doversi preoccupare della propria automobile. Utilizzando le nuove emettitrici, installate nelle aree di sosta dell’Ippodromo, del centro commerciale Montefiore e del cimitero di Ponte Abbadesse, si può parcheggiare gratuitamente, acquistare un ticket da 0,50 centesimi e raggiungere il centro città a bordo delle linee 4, 5 e 6 del trasporto pubblico locale. Chi ha necessità di spostarsi in macchina per raggiungere il centro di Cesena deve ritirare il ticket da 0,50 centesimi che viene rilasciato dalle emettitrici inserendo la targa del veicolo. Ogni targa potrà richiedere fino un massimo di cinque titoli di viaggio a prezzo agevolato per il servizio bus. Il ticket Parkibus presenta un QR Code che servirà per la convalida del titolo di viaggio a bordo dell’autobus. Per la validazione occorre avvicinare il ticket alla zona di lettura delle nuove validatrici StarTap di colore verde smeraldo. I nuovi titoli di viaggio con QR Code vengono sperimentati per la prima volta a bordo dei mezzi di Start Romagna.