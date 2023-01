Sosta per i residenti fino al 28 febbraio

Ormai aperta nella sua quasi totalità piazza Almerici, temporaneamente sta fungendo ancora da parcheggio, in un sua parte, come invece non sarà più con il nuovo assetto della piazza interamente pedonalizzata, diversamente da come era in passato.

Il Comune ha prorogato fino al 28 febbraio l’ordinanza che consente ai residenti a palazzo Almerici, impossibilitati ad accedere ai garage privati a causa del cantiere delle Tre piazze, di parcheggiare in uno spazio delimitato di piazza Almerici. Negli ultimi giorni, tuttavia, è stata notata qualche auto parcheggiata in un’area della piazza non riservata, e quindi passibile di sanzione.

I residenti e tutti gli utilizzatori del parcheggio interrato a silos in piazza Fabbri, anch’esso inaccessibile e quindi chiuso, hanno invece ottenuto la possibilità da parte del Comune di parcheggiare l’auto nella struttura a piani di via IV Novembre.