Sostegno al Centro Donna e allo Sportello Alba grazie alla corsa solidale

La corsa solidale ‘Cesenatico Destinazione Parità’, organizzata in agosto dal Comune e dall’associazione Atletica Cesenatico, ha raggiunto l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a progetti in favore della parità di genere. Nei giorni scorsi è stata effettuata la donazione di 1.780 euro, di cui 890 al Centro Donna di Cesena e 890 euro allo Sportello Alba. La manifestazione sposrtiva promossa dall’amministrazione comunale in sinergia con l’Atletica Cesenatico si è tenuta lo scorso agosto con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a progetti che lavorano in favore della parità di genere. Nei giorni scorsi è stata effettuata la donazione dell’assegno con le risorse raccolte alla presenza del sindaco Matteo Gozzoli, della vicesindaco Lorena Fantozzi, del presidente dell’Atletica Cesenatico Stefano Pingotti e di Andrea Montanari di Riviera Banca. Erano presenti anche i rappresentanti delle associazioni di categoria di Cesenatico che hanno sostenuto l’evento, Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianto e Cooperativa Stabilimenti Balneari. I due assegni da 890 euro cadauno sono stati donati al Centro Donna di Cesena e allo Sportello Alba.

"Siamo molto contenti che il percorso iniziato ad agosto con la corsa solidale sia arrivato a compimento – afferma la vicesindaco Lorena Fantozzi – Voglio intanto ringraziare l’Atletica Cesenatico per il supporto, Riviera Banca e tutte le associazioni di categoria che hanno sostenuto il progetto. Mi ha strappato un sorriso vedere molti di loro prendere parte alla manifestazione, il modo più autentico di dimostrare che Cesenatico sa fare rete molto bene. Abbiamo deciso di destinare i fondi raccolti a due realtà del territorio fuori dalla nostra città perché crediamo nel valore del territorio e nel suo mostrarsi unito davanti a temi del genere".