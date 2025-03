Sostegno alle famiglie, ecco Vantaggiosa Baby

Un aiuto economico con la ’Vantaggiosa Baby’, che mette in moto un supporto concreto per le famiglie e il commercio locale. "Con grande soddisfazione – dicono il sindaco di Bagno di Romagna Enrico Spighi e la vicesindaca Claudia Mazzoli – vi presentiamo la Vantaggiosa Baby, la nuova card che unisce sostegno alle famiglie e sviluppo del commercio locale. Grazie al Bonus Bebè, i genitori dei nuovi nati o iscritti all’anagrafe comunale, da 0 a 3 anni, potranno ricevere un contributo fino ad un massimo di 250 euro il primo anno e di 100 euro per il secondo e terzo anno, da spendere esclusivamente nei negozi aderenti al circuito. Questa iniziativa rafforza il nostro impegno nel valorizzare l’economia locale e offrire un aiuto concreto a chi cresce una famiglia nel nostro Comune". Per richiedere la card Vantaggiosa Baby è possibile procedere online su www.lavantaggiosa.it/bonus-bebe/ accesso con Spid o Cie, o tramite lo Sportello Facile del Comune di Bagno, presso la sede di Palazzo Pesarini, via Verdi, 4, a San Piero. "Questo è un ulteriore passo avanti nel percorso che abbiamo avviato con la Vantaggiosa – sottolineano Spighi e Mazzoli –, un progetto che in pochi anni ha dimostrato di essere un vero motore per l’economia locale. Grazie a questa rete virtuosa, abbiamo incentivato gli acquisti nei negozi del territorio e dato nuova energia alle attività commerciali. Con la Vantaggiosa Baby vogliamo rafforzare ancora di più questo modello, mettendo al centro le famiglie, il loro futuro e il valore di una comunità che cresce insieme. Continuiamo insieme a costruire un territorio accogliente, solidale e attento alle famiglie".

gi. mo.