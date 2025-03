Sostenibilità ambientale. Tutte le misure contro lo spreco

I ragazzi della 3ªG della scuola Viale della Resistenza hanno organizzato un progetto sulla sostenibilità raccogliendo gli imballaggi superflui della spesa settimanale, cioè tutta quella plastica e quella carta che, appena rientrati dal supermercato, finisce direttamente nel bidone. È stato molto utile ai ragazzi per rendersi conto della plastica in eccesso esistente, che si potrebbe tranquillamente ridurre per garantire un minore consumo. Ma cosa si intende per plastica in eccesso? Si intendono tutti gli imballaggi presenti in confezioni, barattoli e scatole che a loro volta sono racchiusi in altre confezioni. Ad esempio nell’imballaggio dei cereali troviamo una scatola di cartone che a sua volta racchiude una scatola in plastica. Cosa hanno fatto i ragazzi? Dopo aver raccolto gli imballaggi settimanali li hanno pesati buttando giù delle statistiche su un totale di 23 persone.

Ecco i risultati: in una settimana ci sono stati 600 grammi di plastica e 3350 grammi di carta per un totale quasi 4 kg . Se moltiplichiamo questi dati per 52, ovvero le settimane presenti in un anno, otteniamo 205.400 grammi. Quindi i ragazzi hanno stabilito che in un anno 23 famiglie consumano mediamente 20,5 kg di plastica e carta che costituiscono imballaggi assolutamente inutili. Cosa possiamo fare a riguardo? Un’idea sarebbe prendere un’iniziativa chiedendo ai titolari dei negozi una riduzione di questa plastica in eccesso.

Gli studenti si sono poi occupati dei Raee, ovvero rifiuti di apparecchiature che comprendono tutti gli oggetti elettrici o elettronici che una volta esaurito il loro ciclo di vita, diventano rifiuti. Questo tipo di rifiuti include una vasta gamma di prodotti, come vecchi elettrodomestici, telefoni, computer, televisori e qualsiasi altra apparecchiatura che necessita di batterie e di conseguenza di energia per funzionare. A causa dei loro materiali, i Raee richiedono uno smaltimento speciale per evitare danni all’ambiente e alla salute. Possono infatti danneggiare l’ecosistema attraverso l’effetto serra, un fenomeno che accade quando i gas presenti nell’atmosfera, in particolare l’anidride carbonica, trattengono il calore del sole, portando allo scioglimento dei ghiacciai e di conseguenza all’innalzamento dell’acqua.

Questo problema ricade anche su di noi perché a causa dell’innalzamento della temperatura abbiamo sempre meno terre da coltivare e di conseguenza meno cibo. Quando si parla della raccolta dei rifiuti, i Raee non devono essere mischiati insieme ad altri rifiuti perché contengono metalli pesanti e richiedono un processo di smaltimento separato. Ciò che noi consideriamo rifiuto può trasformarsi in risorsa nuovamente utile infatti, specialmente la plastica, viene recuperata per evitare che sostanze nocive finiscano nell’ambiente.

Sara Bilbili, Arianna Evangelisti e Romaissa Khalfadir Classe 3G, Scuola ‘Viale della Resistenza’.