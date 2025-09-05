Sostenibilità e piatti locali. Ecco gli chef di ’Origini’

Cesenatico estende un’interessante iniziativa e promuove la sua vocazione di città della pesca e della ristorazione, attraverso ’Origini’, una manifestazione che si terrà domani e domenica in piazza Andrea Costa. L’evento promosso da Ecopesce, è stato pensato per sensibilizzare ed incentivare il consumo del pesce locale, in una rivisitazione delle tradizioni culinarie legate al mare. L’iniziativa è ideata dall’imprenditore Roberto Casali, il quale ha coinvolto vari sponsor e soprattutto l’associazione Chef to Chef Emilia-Romagna Cuochi. L’idea è quella di far dialogare la ristorazione con il territorio, dando valore alla comunità, al lavoro dei pescatori e a tutta la filiera. Alla base c’è la volontà di far correre di pari passo l’innovazione e la sostenibilità, che sono i punti di partenza di Ecopesce, la cui ambizione è proporre un modo di consumare, di vivere e utilizzare il pesce a 360 gradi, in maniera consapevole e rispettosa.

"Abbiamo ampliato le prospettive – dice Casali –, con un profilo regionale, perché assieme al Comune di Cesenatico, con il quale tutto è iniziato, vogliamo al nostro fianco anche la Regione ed i grandi chef dell’Emilia-Romagna. Desideriamo affrontare il tema dell’utilizzo in cucina di un certo tipo di pescato, il pesce dell’Adriatico, quello dei nonni, della memoria delle nostre origini. E’ arrivato il momento che tutti comincino a proporre nelle proprie attività prodotti di livello, sani, per collaborare e valorizzare tutti gli anelli della produzione, dalle cooperative ai grossisti, i commercianti, noi che il pesce lo lavoriamo, sino agli chef che ogni giorno lo portano in tavola".

L’appuntamento è sabato e domenica da mezzogiorno alle 15 e dalle 18.30 alle 22, per una iniziativa aperta al pubblico, in cui sarà possibile assaggiare i prodotti di Ecopesce a chilometro zero e piatti gustosi, ma anche assistere a showcooking e seminari enogastronomici dedicati al pesce locale.

Sei chef proporranno le loro specialità in altrettanti punti di ristoro: sono Omar Casali del Maré di Cesenatico, Matteo Salbaroli del Laboratorio 81 di Ravenna, Massimiliano Mussoni de La Sangiovesa di Santarcangelo di Romagna, Silver Succi del Quartopiano di Rimini, Francesco Vincenzi della Franceschetta 58 di Modena e Dario Picchiotti del Da Sacerno di Bologna. Contestualmente si terrà anche un mercatino dei produttori, con gli stand che proporranno prodotti tipici dell’Emilia-Romagna. Roberto Casali sottolinea come Cesenatico sia una città che, anche e soprattutto grazie alla pesca, si è sviluppata nel tempo e ha ripensato al proprio sviluppo. Uno degli obiettivi è allargare le conoscenze ed il consumo del pesce del mare Adriatico, alla grande platea dei turisti.

Giacomo Mascellani