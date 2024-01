"Sosterremo le famiglie in difficoltà economiche"

"La decisione assunta di procedere all’aumento delle rette da parte della regione Emilia Romagna va nella direzione di sostenere i gestori delle strutture in decisa sofferenza dopo il difficile periodo Covid". A sostenerlo è l’assessora al welfare al comune di Cesena Carmelina Labruzzo (Popolari per Cesena). " I gestori, sia pubblici che privati, hanno chiuso le gestioni in perdita per due anni di seguito, erodendo tutte le riserve. Siamo consapevoli - prosegue l’assessora - dell’impegno economico che questo adeguamento delle rette richiederà a numerosi utenti, ma resta l’impegno dei Comuni a sostenere le famiglie che non potranno far fronte al l’aumento. I servizi sociali infatti integrano da sempre la spesa per gli utenti indigenti che non riescono a pagare, tutta o in parte, la retta di loro spettanza. Per Unione Valle del Savio si tratta di una spesa annua di più di 500mila euro, dato riferito al 2023".

"Va tenuto anche conto - sostiene l’assessora Labruzzo – che l’inflazione sta sfiorando il 15% valutata negli ultimi tre anni e per i servizi residenziali questa penalizzante dinamica impatta notevolmente nella gestione delle cra e incide su pasti, utenze, costo del personale per adeguamento dei contratti".

L’assessora Labruzzo fornisce inoltre i dati aggiornati sui costi e la loro copertura. "La retta a carico utente, con questo adeguamento, diventa di euro 54,25 al giorno - dichiara – e il costo complessivo del servizio è pari a circa 102 euro, ad esclusione della spesa infermieristica e medica (a carico del fondo sanitario). La differenza viene coperta da fondi pubblici (fondo regionale per la non autosufficienza). Sarebbe stato opportuno un intervento del Governo sul fondo nazionale non autosufficienza, parametrato all’inflazione, ma questo non è avvenuto".

Le liste di attese delle strutture per anziani, nel frattempo, sono in ulteriore ampliamento. "Attualmente – aggiorna la situazione l’assessora – la lista di attesa per ingressi in Cra al 31/12/2023 si compone di 239 utenti. Va rilevato che in lista di attesa ci sono anche persone attualmente inserite privatamente, in attesa di entrare in convenzione. Per un eventuale confronto abbiamo il dato a marzo 2021 (132 utenti), ma essendo allora sotto Covid riteniamo sia scarsamente significativo. Quanto alla percentuale dei posti pubblici acquistati in Cra su popolazione maggiore 75 anni ammonta al 3,04 nelle strutture del nostro distretto, ma considerando che abbiamo ancora sette posti occupati sempre da utenti nostri nel Rubicone il dato sale a 3,08 %".

"Giova ricordare – conclude l’assessora – che il provvedimento del 2007 che istituiva il fondo regionale non autosufficienza prevedeva, tra le altre prescrizioni, come obiettivo minimo per i distretti il raggiungimento di un numero di posti letto pari ad almeno il 3% della popolazione anziana 75anni, pertanto risulta che il nostro distretto acquisti più posti convenzionati della media dei restanti distretti, con oneri a carico della spesa pubblica socio-sanitaria di circa 8,4 milioni di euro (solo per le Cra)".

Andrea Alessandrini