"Sotto Natale servono due ore di sosta gratis"

Il presidente di Confcommercio Augusto Patrignani ha richiesto un’ora di sosta gratuita in centro per incentivare lo shopping natalizio, Fratelli d’Italia rilancia richiedendone due. "Dopo aver quintuplicato il costo del servizio Parkibus per i parcheggi scambiatori, cancellato la festa in piazza per Capodanno, presentato eventi natalizi sottotono, ci saremmo aspettati almeno una misura sulla sosta per favorire il commercio", affermano Luca Lucarelli (nella foto), coordinatore comunale di Fratelli d’Italia e Nicholas Pellegrini, coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale.

"Sarebbe bastato un segnale, come tra l’altro è stato fatto da città a noi vicine – aggiungono –rendenso la sosta gratuita per un massimo di due ore, dalle 13 in poi dal lunedì al sabato, tempo sufficiente per fare gli acquisti. Ma con l’arroganza tipica della sinistra la giunta continua ad infierire con duri colpi al centro storico".