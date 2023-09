"Sotto sotto sarà una reazione a catena in tv"

Questa sera tre ragazzi della Valle del Rubicone, saranno i protagonisti della trasmissione "Reazione a catena", il programma condotto da Marco Liorni in onda dalle 18.50 su Rai Uno. Sono Giada Fedeli 27 anni, impiegata, di Savignano sul Rubicone; Filippo Ronconi, 27 anni, imprenditore, pure lui di Savignano sul Rubicone e Arianna Faedi 26 anni, impiegata, di Sant’Angelo di Gatteo. Portavoce è Giada Fedeli.

Come è nata l’idea di partecipare alla trasmissione?

"Il mio desiderio è sempre stato di partecipare a questa trasmissione tanto è vero che anche negli anni passati ho provato con altri due giovani. Però non ci avevavano mai chiamato e quindi avevo lasciato un po’ perdere l’idea".

Cosa è cambiato?

"Tutti gli anni vado in vacanza a Ibiza, ma quest’anno non sono potuta andare e mi sono messa in testa di andare in televisone. Ho chiesto ai miei amici Arianna e Filippo se volevano partecipare con me e hanno accettato subito".

Avete fatto un provino?

"Dopo una settimana dall’iscrizione su internet ci hanno chiamato e ci hanno fissato in luglio il provino nella sede Rai di Bologna dove abbiamo fatto una simulazione del programma. Due giorni dopo ci hanno chiamato confermandoci che il provino era andato bene e che ci avrebbero chiamati".

Quale nome avete scelto?

"I ’Sotto sotto’, perchè a noi in amore ci piacciono quelli che non ricambiano. Noi però continuiamo a insistere e sotto sotto riusciamo nei nostri intenti. E questo lo diremo anche in trasmissione".

Chi sarà il portavoce in Tv?

"Filippo perchè fra noi tre è il giovane che attira più simpatia, è il più calmo dei tre e ha sempre la battuta pronta, anche se noi due non siamo da meno". Da quanto tempo siete amici?

"Io e Filippo da 15 anni e Arianna da otto. Abbiamo condiviso vacanze, concerti. Ci raccontiamo tutto a cominciare dalle storie d’amore. Amici veri che al giorno d’oggi è fatica a trovare".

E’ la vostra prima volta in tv? "Sì. Siamo molto tesi e agitati anche perchè sicuramente dovremo scontrarci con un trio, i "Rompicapo", molto forti e preparati".

Cosa vi aspettate?

"Prima di tutto di fare una bella esperienza e divertirci. E poi, è chiaro, vincere. Se dovesse andare male sicuramente riproveremo l’anno prossimo. E’ anche una bella occasione per visitare Napoli dove viene effettuata la trasmissione. Ci hanno organizzato tutto loro, viaggio, albergo e anche gli abiti che dovremo indossare. E adesso partiamo perchè prima c’è l’incontro con Marco Liorni e gli autori del programma".