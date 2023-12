’Sotto una buona stella’, la mostra a scopo benefico

Domani pomeriggio alle 16, alla Loggetta Lippi di Via Fiorentina, a Bagno di Romagna, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione della mostra ’Sotto Una Buona Stella. Nel segno di Francesco in nome della Pace. Laudato sii, o mio Signore, per tutte le creature’. Una suggestiva rassegna artistica collettiva di pittura, scultura, arti grafiche, fotografia, a cura di Marilena Spataro. Saranno esposte opere di Angela Amadei, Laura Calvelli, Luciana Ceci, Eleonora Dalmonte, Paolo Graziani, Francesca Guiducci, Elena Modelli, Giuseppe Rizzo Schettino, Lorenzo Senzi.

Dice la curatrice della mostra, Marilena Spataro: "Sotto una Buona Stella è un evento espositivo culturale, giunto alla sua 5° edizione, dedicato alla Natività e al Sacro, percepiti secondo le più disparate tradizioni ed epoche. L’iniziativa, che coincide con le celebrazioni natalizie della cristianità, punta ad affermare quei valori cristiani di amore in una luminosa visione francescana, che guarda con apertura del cuore a tutto il Creato, dagli esseri umani alla natura. Gli artisti che vi partecipano sono stati invitati dagli organizzatori a donare una parte dei ricavi della vendita delle proprie opere a ente a sfondo benefico, a scelta del Comune di Bagno, che parteciperà all’inaugurazione con l’assessore alla cultura Enrica Lazzari".

gi.mo.