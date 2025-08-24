"Sottopassi allagati, servono interventi urgenti"

Savignano sott’acqua giovedì pomeriggio, scoppia la polemica con Kitty Montemaggi, consigliera comunale per Fratelli d’Italia di cui è anche responsabile comunale. "Il Comune – dice – si limita a dire che fa il possibile, ma i cittadini sono stanchi. Savignano si è ritrovata ancora una volta sott’acqua. Strade allagate, garage e scantinati invasi, i due sottopassi ferroviari chiusi per la terza volta dall’inizio del 2025. E questo per colpa dell’inerzia dell’amministrazione comunale".

Perchè secondo lei questa situazione si ripete ogni volta che arriva un nubifragio?

"È successo quello che ormai conosciamo bene: pioggia intensa e sottopassi allagati. Dal 2024 a oggi si è ripetuto cinque volte, tre solo nel 2025: a metà giugno, a fine luglio e il 21 agosto. Famiglie e attività vicine continuano a subire danni e nessuno li risarcisce. E questa volta i danni sono stati veramente ingenti".

Il sottopasso era stato dotato di un sistema di sicurezza costosissimo.

"Già negli anni ’90 fu installata una pompa costata 2 miliardi di lire, poi aggiornata con un intervento da un milione di euro. Eppure, giovedì 21 agosto si è dovuto aspettare oltre due ore per attivarla manualmente, perché non era partita da sola. La domanda resta la stessa: questa pompa funziona davvero?". L’amministrazione comunale parla di eventi meteo eccezionali.

"I nubifragi hanno colpito tutta la Romagna, è vero. Ma la prevenzione non è un optional. Fossi e canali sporchi, tombini di scolo dell’acqua ostruiti che nessuno pulisce mai e dentro i quali cresce l’erba, argini non curati: non serve essere ingegneri per capire che un’allerta rossa significa agire prima, non fare passerelle dopo".

Il Comune porta avanti altri progetti.

"Si spendono milioni per scavare una piscina, dove è spuntata persino una fornace romana, togliendo anche parcheggi importanti al Seven Sporting Club. Magari sarebbe stato meglio occuparsi prima della pulizia delle fogne, della manutenzione dei fossi, di una disinfestazione dalle zanzare che manca da anni. Sono interventi semplici ma concreti, che migliorerebbero davvero la vita dei cittadini. Ma si sa, la prevenzione non porta voti, non si vede".

Cosa resta, allora, dopo ogni pioggia?

"La sensazione che qui si viva solo di annunci. I cittadini spalano fango, asciugano i danni, e dal Comune dicono ’Stiamo facendo il possibile’. Ma il possibile non basta più".

Ermanno Pasolini