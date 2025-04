"Sp 13, l’opposizione è fuori strada"

Si fa sempre più incandescente la polemica a Borghi sulla mancata sistemazione della strada provinciale 13 e soprattutto sul crollo della strada dove sotto passa il Rio Tamburone. A intervenire per la prima volta è il sindaco di Borghi Silverio Zabberoni. "Abbiamo preso visione delle dichiarazioni della minoranza. Dalla prima lettura delle dichiarazioni, la minoranza aveva già evidenziato una certa inesperienza. Tuttavia, una valutazione più approfondita rivela una mancanza di competenze specifiche nel settore".

Cosa emerge?

"E’ una palese disonestà politica da parte dei consiglieri comunali di minoranza della sinistra e del M5S che sostengono che questa amministrazione dovrebbe usare risorse proprie dell’ente comunale al fine di sistemare la strada provinciale Sp13, mentre anche il cittadino comune sa che non è una cosa possibile". Lei cosa avrebbe dovuto fare? "Sostengono che il sottoscritto si sarebbe dovuto attivare andando in Regione e poi a Roma per ottenere i fondi necessari. Ricordo a questi soggetti che in occasione della visita dell’assessore regionale nonchè vice presidente della regione con delega alla protezione civile Irene Priolo (13 febbraio 2024) io mi sono attivato al fine di sensibilizzare la Regione in merito ai lavori di ripristino necessari per la risoluzione delle problematiche di viabilità sulla trafficatissima provinciale 13".

Lei ha avuto contatti con la Provincia?

"I tecnici provinciali e la componente politica della provincia sono stati invitati su specifica richiesta del consiglio di frazione di Masrola dopo essere stati informati, da parte di questa amministrazione comunale, sui dettagli degli interventi sulla Sp13 ritenuti dalla popolazione non soddisfacenti. Non sorprende che i consiglieri di minoranza presenti alla serata non siano mai intervenuti nella discussione e si siano allontanati tra l’imbarazzo".

Cosa farà ora?

"Non è mia intenzione impartire lezioni, ma dopo quasi un anno di opposizione ritengo sarebbe utile per la comunità presentare delle proposte serie e costruttive a servizio della popolazione di Borghi e del territorio poichè il ruolo dell’opposizione è sì di controllo ma anche e sopratutto di avanzare proposte di interesse collettivo".

Ha notizie di quando verrà sistemata la Sp 13?

"Non essendo di competenza comunale e non potendo gestire noi i lavori, è difficile fare i conti in casa degli altri. Però la provincia già da tempo ha dichiarato che l’intervento sulla Sp 13, sul Rio Tamburone e su piccoli interventi di asfalto, saranno effettuati durante l’estate".