SP 142, riapertura prevista domani o sabato mattina

di Gilberto Mosconi

Salvo imprevisti, venerdì pomeriggio, o al più tardi sabato mattina avrà luogo la riapertura al transito della provinciale SP142 Mandrioli, rimasta completamente chiusa al traffico dal 12 marzo, causa una grossa frana caduta sulla carreggiata al chilometro 9,400, nei pressi delle località Casa del Pittore ed ex ristorante ’Il Raggio’, in territorio comunale di Bagno di Romagna. E come ha già informato, nei giorni scorsi, la Provincia di Forlì-Cesena, sarà disposta una riapertura a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. Se così sarà, la riapertura di quell’ importante strada, che collega l’Alto Savio (Bagno, E45) e varie località del Casentino (tra cui Badia Prataglia e Bibbiena), avverrà dopo oltre un mese e mezzo di chiusura totale. Una chiusura che ha causato notevoli disagi, percorsi molto più lunghi e dispendiosi, ai cittadini e alle attività economiche, commerciali, industriali.

Tornando ai lavori sul movimento franoso, già qualche giorno fa, la carreggiata della SP142, grazie ad operatori al lavoro con ruspe e camion, è stata liberata da oltre 7.000 metri cubi di terra, massi, alberi, e altri detriti che avevano invaso quella strada. In questi ultimi giorni, sono stati effettuati tutti i lavori necessari per la messa in sicurezza anche della parte alta di quel grande movimento franoso. Ora, dopo le ulteriori verifiche tecniche, il lavoro dei rocciatori (previsto per la giornata di oggi), la posa della barriera new jersey, il ripristino del guardrail laterale, l’installazione dell’impianto semaforico, si procederà dunque e finalmente alla riapertura della viabilità, che in definitiva interesserà tutta la SP142, che collega, specificatamente, in circa 11 chilometri di salita, Bagno al confine con la Toscana aretina (passo Mandrioli, quota 1.173 metri slm). E al momento e a meno di ulteriori criticità il cronoprogramma prevede la riapertura della SP142 nel punto della frana del 12 marzo, per venerdì pomeriggio o sabato mattina.

Una riapertura, ormai vicina, che viene salutata con soddisfazione anche dai tifosi toscani di calcio. Infatti in un post sul sito web ’Viabilità Mandrioli’ un cittadino scrive: "A maggio ci sono i playoff di Serie C a Cesena. Vamos!!!".