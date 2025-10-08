SP 40 Badia-Santa Paola, via ai lavori di ripristino

Oggi inizieranno i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della strada provinciale 40 Badia-Santa Paola nel Comune di Roncofreddo, per i movimenti franosi dell’alluvione di maggio 2023. L’intervento, per un costo di 2.300.000 euro, è finanziato con il Pnrr. L’intervento è suddiviso in 3 stralci di lavori, verrà mantenuta la viabilità a senso unico alternato. Il 30 giugno 2026 è previsto il raggiungimento del 90% dei lavori. Dice Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena: "È il primo intervento che parte su una delle 9 strade del territorio cesenate finanziate dalle ordinanze 33 e 35 del Commissario alla ricostruzione. Sono consapevole dei disagi arrecati a cittadini e imprese, ma questo cantiere rappresenta un investimento importante per migliorare la sicurezza della provinciale 40 e per il futuro del territorio". Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo ha dichiarato: "Sono davvero felice di vedere l’avvio di un cantiere così importante per il capoluogo; questo tratto di strada è un collegamento viario strategico che, sebbene sia stato riaperto in tempi rapidissimi dopo l’alluvione 2023, ha creato limiti, disagi e qualche volta condizione di pericolo in questi due anni per il senso unico alternato che coinvolge un tratto".