Sp Riopetra, lavori per 1,2 milioni

Serviranno un milione e 250mila euro per sistemare tre tratti della provinciale 79 "Riopetra" che collega la provinciale 11 di Sogliano al Rubicone alla E45 a Bivio Montegelli. La Provincia di Forlì-Cesena ha affidato i lavori di ripristino delle frane e dei piani viabili alla ditta Isofond di Forlì. Il cantiere sulla Sp 79 fa parte dei lavori finanziati dal Commissario straordinario alla ricostruzione per la messa in sicurezza e il ripristino di strade di competenza della Provincia di Forlì-Cesena, delle quali 9 nel territorio cesenate.

Dice Enzo Lattuca, presidente della Provincia: "Con l’affidamento dei lavori sulla SP79 Riopetra abbiamo concluso tutte le procedure per avviare i lavori sulle strade provinciali del territorio provinciale che sono state finanziate con le ordinanze del Commissario alla ricostruzione. Si tratta di un intervento che migliorerà la sicurezza di una strada provinciale molto importante di congiunzione del Comune di Sogliano al Rubicone con l’E45".

Ha aggiunto Tania Bocchini, sindaca di Sogliano: "L’aggiudicazione degli interventi sulla SP 79 "Riopetra" è una notizia positiva molto attesa dalla nostra comunità e confidiamo che partano presto i lavori. Ringrazio la Provincia di Forlì-Cesena e tutti gli enti coinvolti per questo importante lavoro, per l’impegno e la collaborazione dimostrati verso il Comune di Sogliano consapevole che ancora molto rimane da fare per il nostro territorio".

