SP13, Placca contro Fratelli d’Italia: "Fanno solo propaganda"

Non si placa la polemica politica sulle responsabilità delle criticità delle strade provinciali nella Valle del Rubicone. Dario Placca con il gruppo di minoranza di centrosinistra a Borghi si scaglia contro l’onorevole Buonguerrieri e il consigliere Castagnoli di Fratelli d’Italia. "Invece di affrontare nel merito le criticità emerse durante il consiglio di frazione di Masrola – dice – hanno preferito trasformare una legittima assemblea cittadina in un pretesto per l’ennesima polemica politica. In quella sede è emerso il disagio per le condizioni disastrose della Sp13 e l’evidente inadeguatezza degli interventi finora messi in campo. A rendere l’incontro ancora più paradossale è stato il fatto che le informazioni fornite quella sera dalla Provincia erano note e disponibili da settimane. Non serviva una convocazione tardiva per raccontare ciò che era già pubblico: sarebbe bastato che il sindaco di Borghi Silverio Zabberoni avesse messo a disposizione quei documenti ai cittadini della frazione, mostrando un minimo di attenzione istituzionale". ll capogruppo di opposizione del consiglio comunale di Borghi, Gianluca Landini, precisa che le risposte dell’ amministrazione comunale di Borghi alle interrogazioni davano l’inizio dei lavori come già fatta: "L’onorevole Buonguerrieri ha risposto solo per quanto le hanno riferito, ovvero al taglio delle risorse alle Regioni e Province che è stato giustificato dalla necessità di reperire fondi per il finanziamento del Ponte sullo Stretto di Messina. A Borghi è andato in scena l’ennesimo teatrino di propaganda del sindaco. Perché non è andato in Regione o a Roma? La gente di Masrola e delle frazioni di collina non chiede slogan, chiede strade sicure e amministrazioni all’altezza".

Ermanno Pasolini