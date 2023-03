SP138, la riapertura slitta verso metà settimana

Niente riapertura della strada Bagno di Romagna-San Piero per domani come invece era nelle previsioni di venerdì. I lavori di messa in sicurezza del grande movimento franoso, verificatosi nel primo pomeriggio di giovedì in zona Macchietta-Vigne a Bagno nord, saranno più complessi e più lunghi di quanto si prevedeva. Ieri, vista l’instabile situazione dell’area colpita dalla frana, dopo un sopralluogo tecnico del Settore Viabilità della Provincia, venivano previsti altri giorni di lavoro, forse due o tre, quindi fors’anche fino a metà settimana.

Intanto, hanno preso il via ieri mattina i lavori sulla frana verificatasi sulla provinciale ’138 Savio’, tra Bagno-San Piero, che ha causato la chiusura della stessa da giovedì pomeriggio, con inevitabili ripercussioni, su trasporti pubblici e privati, disagi, percorsi molto più lunghi da effettuare sia per i veicoli che per i pedoni. La grossa ruspa arrivata sul posto ieri, ha cominciato a buttare giù da monte sulla sede stradale la gran quantità di materiale (pietre, massi, alberi, fango e altri detriti) che era rimasta in situazione precaria e instabile lungo la scarpata, mentre altri operatori provvedevano a tagliare rami e alberi sradicati o stroncati e a ripulire la scarpata, che per circa 30 metri di larghezza e lunghezza sta interessando quel movimento franoso.

Gilberto Mosconi