SP142, lavori sospesi per neve E l’apertura slitta

di Gilberto Mosconi

Come programmato dalla settimana scorsa, da parte dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, mercoledì scorso, 12 aprile, sono ripresi i lavori per la messa in sicurezza della frana, che il 12 marzo (più di un mese fa) ha colpito la carreggiata della provinciale SP142 Mandrioli, a circa un paio di chilometri dall’omonimo passo (proprio al confine con la Toscana aretina). La frana si è verificata fra le località ’Casa del Pittore’ e l’ex ristorante ’Il Raggio’ in territorio di Bagno di Romagna. Il tratto Bagno-passo dei Mandrioli, lungo circa 11 chilometri, è stato pertanto chiuso al transito veicolare e lo è tuttora ormai da oltre un mese.

I lavori sulla frana erano iniziati il 15 marzo, poi sono stati sospesi dopo alcuni giorni a causa del coinvolgimento nel dissesto della parte immediatamente confinante sul lato monte, situazione questa che ha messo in evidenza un importante e pericoloso cedimento sulla sommità della parete rocciosa. I lavori sono ripresi, come detto, mercoledì 12 aprile, dopo un sopralluogo da parte di tecnici e geologi di una ditta incaricata dalla Provincia e le conseguenti determinazioni della Provincia stessa. Ma finora la ripresa dell’intervento è stata purtroppo ed inesorabilmente molto rallentata dal maltempo (pioggia e neve).

I lavori prevedono un intervento "di minima", al fine di consentire la riapertura della SP142 a senso unico alternato con un semaforo sul posto, entro un tempo complessivo di circa due settimane, salvo sorprese nel corso dell’intervento che come si può intuire sono sempre possibili. Così almeno prevedeva, la scorsa settimana, la road map della Provincia.

Ma c’è subito da dire che, salvo un colpo di fortuna, le due settimane previste potrebbero scivolare ancora in avanti di un po’ di giorni, in quanto dopo la giornata di lavoro di mercoledì e per mezza giornata di giovedì, ieri venerdì 14 aprile è stato veramente impossibile lavorare, in quanto anche i Mandrioli, così come le altre montagne dell’Alto Savio, si sono svegliate imbiancate (solo da quota circa 1.000 in sù) da una nevicata.

A questo punto e stando così le cose il cantiere sarà fermo oggi e domani domenica 16 aprile per il fine settimana, nella speranza di poter riprendere i lavori i primi giorni della prossima (il meteo prevede pioggia anche nella giornata di lunedì 17 aprile).

E a proposito di neve, oltre alla catena dei Mandrioli (circa 1.200 metri) e al monte Còmero (1.371 metri), è stato imbiancato ovviamente anche il massiccio del Fumaiolo (1.407 metri) dove sono caduti circa dieci centimetri di neve, e dove, nel tratto terminale della strada provinciale che porta al valico omonimo, sono intervenuti gli spartineve per rendere percorribile la sede stradale.