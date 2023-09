SP142 Mandrioli aperta al traffico fino a inizio ottobre

Da domenica sera, e presumibilmente fino ai primi giorni di ottobre, la strada provinciale ’SP142 Mandrioli’, resterà aperta al transito 24 ore al giorno, a seguito di sospensione temporanea dei lavori in atto nella zona ’Scalacci’ (dal km.4,100 al km. 5,800) di Bagno di Romagna. Ciò causa problemi per la consegna di materiali al cantiere, per i previsti interventi di manutenzione e messa in sicurezza di quella provinciale che collega direttamente l’Alto Savio e l’Alto Valdarno. All’avvio del cantiere era stata prevista la chiusura della SP142 Mandrioli tutti i giorni, dalle ore 8 alle 18, fino a venerdì 29.

gi. mo.